Nokia rolt beveiligingsupdate januari 2021 uit voor 6.2, 7.2, 8.1 en 8.3

Voor vier toestellen van Nokia is HMD Global gestart met het uitrollen van een nieuwe update. Gebruikers zien de januari-update binnenkomen op hun Nokia 6.2, 7.2, 8.1 en 8.3. We zetten de details even op een rijtje.

Nokia’s krijgen januari-update

De beveiligingsupdate van januari 2020 staat klaar voor vier toestellen van Nokia. HMD Global heeft de updatemachine aan geslingerd. Anton en Oscar laten weten dat de nieuwste Android-beveiligingsupdate vanaf nu beschikbaar is voor de Nokia 6.2. De update voor dit toestel brengt gezien de omvang van slechts 5,89MB enkel de beveiligingsupdate en geen andere veranderingen.

Daarnaast zien we de update ook binnenkomen op drie andere modellen van Nokia. Gebruikers van de Nokia 7.2, Nokia 8.1 en Nokia 8.3 kunnen de update vanaf nu ook verwachten voor hun smartphone. Ook hiervoor geldt dat er zover bekend geen nieuwe functies worden toegevoegd aan de toestellen. Wel pakken fabrikanten doorgaans hiervoor de gelegenheid aan om bugfixes en optimalisaties door te voeren.

