Nokia 6.3 (of 6.4) met cirkelvormige camera-module verschenen op renders

Nokia zal op termijn met een nieuwe smartphone op de proppen komen. We wachten al lange tijd op een nieuwe lichting devices en dit jaar moet het dan echt gaan gebeuren. Eén van deze modellen is de Nokia 6.3, of mogelijk zelfs 6.4, die zien we nu op renders.

Nokia 6.3 renders online

Op het wereldwijde web kom je van alles tegen. Nu ook renders van de Nokia 6.3, met dank aan leaker OnLeaks. Hij deelt renders van hoe de Nokia 6.3 er waarschijnlijk uit komt te zien. Interessant detail; de bron meldt dat het toestel zomaar ook eens Nokia 6.4 kan gaan heten. De reden is niet bekend, maar de fabrikant maakt wel vaker rare sprongetjes door een nummer over te slaan. Zo hebben we nooit een Nokia 5.2 gezien, maar wel een 5.1 en 5.3. Aan de andere kant kan 6.4 logisch zijn omdat we vanaf deze maand ook een Nokia 5.4 in de winkels zien liggen.

Volgens OnLeaks zijn de renders gebaseerd op tekeningen uit de fabriek. De smartphone moet een 6,45 inch scherm krijgen en de afmetingen 164,9 x 76,8 x 9,2 millimeter en bij de cameramodule een dikte van 10,1 millimeter. De camera is in de cirkelvormige module te vinden, welke tegenwoordig kenmerkend is voor de toestellen van HMD Global. Waar bij het voorgaande model de vingerafdrukscanner aan de achterzijde zat, is dat bij het nieuwe model aan de zijkant, onder de volumetoets.

Nokia zal de Nokia 6.3 aan de linkerkant voorzien van een fysieke Google Assistent-knop. Net zoals het voorgaande model krijgt de smartphone een 3,5 millimeter aansluiting mee voor een headset. Het is niet helemaal duidelijk wanneer de Nokia 6.3 (of Nokia 6.4) aangekondigd zal worden, maar dit zal niet later zijn dan april, zo meldt de bron.