Nieuwe informatie; ‘Nokia 6.3, 7.3 5G en 9.3 PureView komen in november’

Nog even wachten en dan moet het zover zijn; Nokia heeft nog drie nieuwe modellen in de pijplijn zitten. Deze maand werden de Nokia 2.4 en 3.4 al getoond, we verwachten in november de 6.3, 7.3 en 9.3 PureView.

Nieuwe Nokia’s in november

In november zal HMD Global drie nieuwe Nokia-devices aankondigen. NPU meldt dat bronnen melden dat we op dat moment de Nokia 6.3, 7.3 en 9.3 PureView kunnen verwachten. In september was er eveneens een aankondiging van de fabrikant, waar we de aankondiging van de Nokia 2.4 en 3.4 zagen. De verwachtingen waren dat we ook daar de 7.3 zouden gaan zien, maar dat was niet het geval.

De Nokia 7.3 zal voorzien zijn van ondersteuning voor het 5G-netwerk, waarbij de verwachting is dat dit ook voor de Nokia 9.3 PureView zal gelden. De Nokia 6.3 zal niet voorzien van 5G, maar gewoon van 4G-ondersteuning. In november moeten we alle details te horen krijgen over de toestellen. Dat komt goed uit, want de huidige 6- en 7-serie kunnen zeker een opvolger gebruiken. De 9-serie bestaat vooralsnog alleen uit de 9 PureView, wat betekent dat er eindelijk een opvolger aan zit te komen. Zoals de naam PureView al aangeeft, kunnen we ook bij dit toestel veel van de camera verwachten.