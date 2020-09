Nokia 8.3 5G eindelijk beschikbaar voor pre-order: dit zijn de aanbiedingen

We hebben er lang op moeten wachten, maar het is zover. De Nokia 8.3 5G is vanaf nu te bestellen in Nederland. Het is de eerste 5G-smartphone van HMD Global.

Nokia 8.3 5G pre-order

In de afgelopen tijd zijn er steeds meer smartphones op de markt gebracht met ondersteuning voor 5G. Niet alleen bij de duurdere high-end devices, maar juist ook bij de toestellen in het mid-end segment. Denk aan de OnePlus Nord en de Xiaomi Mi 10 Lite. De Nokia 8.3 gaat zich nu ook in dit segment storten en heeft dus al flink wat concurrentie.

In maart van dit jaar werd de nieuwe Nokia met 5G al aangekondigd, maar pas nu is hij beschikbaar om te bestellen. Met de 8.3 krijg je een uitgebreide smartphone met 6,81 inch Full-HD+ scherm en een Snapdragon 765G processor van Qualcomm. Deze wordt bijgestaan door 6GB/8GB aan RAM-geheugen en 64 of 128GB aan opslagruimte. De 4500 mAh accu kan met 18W opgeladen worden.

Aan de achterzijde is de Nokia 8.3 5G voorzien van een quad-camera met een 64MP hoofdlens, een groothoeklens, dieptesensor en een macrolens. De vingerafdrukscanner is aan de zijkant van de telefoon geplaatst. Vanuit de doos draait de smartphone op Android 10. Dankzij Android One ben je drie jaar lang verzekerd van beveiligingsupdates en twee jaar Android-updates.

De prijs is wel een dingetje. Voor 579 euro (64GB) of 649 euro (128GB) is de Nokia 8.3 flink aan de prijs, zeker vergeleken met bijvoorbeeld de OnePlus Nord, welke sneller opgeladen kan worden, ook drie jaar bijgehouden wordt met updates en in onze OnePlus Nord review uitstekend wist te scoren.

Bestel je de Nokia nu, dan krijg je daar een setje Earbuds gratis bij. De uitlevering is begin oktober. Je kunt de Nokia 8.3 5G bestellen bij Bol.com, Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.