‘Nokia 7.3 komt op 22 september, maar 9.3 PureView nog niet klaar’

Uit nieuwe geruchten komt naar voren dat Nokia binnenkort een nieuwe smartphone wil aankondigen. De Nokia 7.3 zouden we over een week al gaan zien.

Nokia 7.3 onderweg

Er gaan al langere tijd berichten rond over nieuwe toestellen van Nokia. HMD Global zou al lange tijd een nieuw toestel uit willen brengen in de 6-, 7- en 9-serie. Echter zou het Coronavirus roet in het eten gooien, waardoor alles wat meer op de lange baan is geschoven.

Volgens een bron zou HMD Global op 22 september de nieuwe Nokia 7.3 aan willen kondigen. Daarbij zou de verkoop van de huidige 7.2 in verschillende landen al gestopt zijn. De 7.2 werd in september 2019 uitgebracht. Of we die dag ook de 6.3 gaan zien, is niet duidelijk.

De huidige Nokia 7.2

We zouden op termijn ook de Nokia 9.3 PureView gaan zien, maar volgens de bron zal dat niet op 22 september gaan gebeuren. Geruchten spreken erover dat hij nog niet in massaproductie is gegaan en dus nog niet klaar is om aangekondigd te worden. Dit zou nog wel dit jaar gebeuren.