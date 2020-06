Nokia 6.3, 7.3 en 9.3 PureView komen later: aankondiging verplaatst

HMD Global doet goede zaken met de toestellen die het uitbrengt onder merknaam Nokia. Van verschillende toestellen stond een nieuwe generatie klaar, maar de aankondiging van de Nokia 6.3, 7.3 en 9.3 PureView is wederom vertraagd.

Vertraging van nieuwe Nokia’s

Nokia komt binnenkort met de Nokia 6.3, Nokia 7.3 en de Nokia 9.3 PureView. Er was een aankondiging verwacht ergens in het derde kwartaal van dit jaar. Deze drie smartphones komen echter later dan in eerste instantie gepland was. Dit alles komt door het coronavirus waar bedrijven nog steeds last van hebben omdat zij bijvoorbeeld minder personeel op de werkvloer hebben lopen.

De releasedatum van de drie genoemde Nokia-toestellen zou verplaatst zijn naar het begin van het vierde kwartaal, al kan dit nog steeds veranderen door Covid-19. Dit betekent dat we op zijn vroegst de nieuwe devices aan het begin van oktober kunnen verwachten. Eerder dit jaar kwam Nokia al wel met de introductie van andere nieuwe smartphones, waaronder de Nokia 8.3 5G en inmiddels verkrijgbare Nokia 5.3.

De Nokia 7.3 zou net als de 8.3 verwacht worden met 5G-ondersteuning, in een betaalbare klasse. Van de Nokia 6.3 is de verwachting dat deze enkel 4G krijgt, samen met een Snapdragon 670/675 processor en een quad-camera aan de achterkant. Dan is er ook nog de langverwachte opvolger van de 9 PureView die de naam Nokia 9.3 PureView krijgt. Dit zou het nieuwe high-end toestel worden met een 120Hz beeldscherm, Snapdragon 865 en geavanceerde camera met 108 megapixel hoofdsensor.

