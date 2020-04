‘Nokia 9.3 PureView komt in kleur Polar Night en krijgt 120Hz scherm’

De huidige Nokia 9 PureView was leuk, maar sloeg niet aan bij het brede publiek. Dat moet met de toekomstige Nokia 9.3 PureView een ander verhaal worden. Er zijn nu meer berichten over het toestel verschenen.

Nokia 9.3 PureView met 120Hz scherm?

We zien steeds meer toestellen verschijnen met een 120Hz beeldscherm. Deze verversingssnelheid zorgt ervoor dat beelden nog vloeiender lopen. Dit merk je tijdens het scrollen, maar ook tijdens het spelen van een game op je toestel. HMD Global gebruikte nog geen hogere verversingssnelheid op haar smartphones, waardoor dit beperkt bleef tot 60Hz. Dat gaat met de Nokia 9.3 PureView veranderen. Althans, dit wordt duidelijk uit verschillende geruchten.

Daarbij wordt duidelijk dat Nokia de telefoon in ieder geval uit wil brengen in de kleur Polar Night. Dit is een kleur die we eerder terugzagen bij de Nokia 8.3. Deze kleur is geïnspireerd op het Noorderlicht, zo vertelde Nokia eerder. De kleur is bevestigd door CEO Juho Sarvikas van HMD Global.

De Polar Night kleur van de Nokia 8.3

Een ander gerucht gaat ook over de front-camera die onder het beeldscherm geplaatst zou worden. Verschillende fabrikanten hier al mee geëxperimenteerd, maar nog niet daadwerkelijk ingevoerd. We schatten de kans zeer klein dat de Nokia inderdaad een camera onder het scherm krijgt. Wel zou HMD Global al testen hebben gedaan met het realiseren van een pop-up camera, waardoor deze technologie veel logischer is op de Nokia 9.3 PureView.

De verwachting is dat de Nokia 9.3 PureView in augustus/september aangekondigd wordt. Ongetwijfeld komen er in de komende weken meer geruchten en informatie naar buiten.