Nokia 9.3 PureView met 5G is uitgesteld naar 2021

Al verschillende malen is de aankondiging van Nokia’s uitgesteld. Nu lijkt het er wederom op dat Nokia kiest voor uitstel voor de aankondiging van de Nokia 9.3 PureView.

Opvolger Nokia 9 PureView laat op zich wachten

Opnieuw hangt er een donkere lucht boven de Nokia 9.3 PureView. Het toestel, dat mogelijk misschien wel weer een andere naam krijgt, zal niet meer dit jaar worden gepresenteerd. De tweede generatie van de 9 PureView zal volgens insiders wederom later verschijnen dan aanvankelijk werd gedacht. Eerst leek het er nog op dat de aankondiging van de smartphone in november plaats zou vinden. Daar zouden we dan ook de Nokia 6.3 en Nokia 7.3 gaan zien, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren.

De Nokia 9.3 PureView zal pas in 2021 aangekondigd worden. Dit moet gebeuren in de eerste helft van het nieuwe jaar. De kans bestaat dat het toestel verschijnt met de naam Nokia 10 PureView. Naar verluidt wordt het toestel aangedreven door een Snapdragon 865 chipset. Het is onduidelijk of de uitstel er ook gelijk voor zorgt dat Nokia het toestel uitrust met een Snapdragon 875. Verder gaan er berichten over vijf camera’s achterop, een 120Hz beeldscherm en natuurlijk ondersteuning voor het 5G-netwerk.