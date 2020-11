Nokia 3.4 met Android One nu verkrijgbaar voor 149 euro

Als je op zoek bent naar een betaalbare smartphone, dan heeft HMD Global nu een nieuw toestel voor je. De Nokia 3.4 kost je 149 euro en is vanaf nu te koop in Nederland.

Nokia 3.4 in Nederland

In ons artikel met beste smartphones tot 150 euro schreven we al dat er best een hoop keuze is. In de winkels is nu de Nokia 3.4 uitgebracht; een betaalbare smartphone met alles wat je nodig hebt. De fabrikant heeft het toestel van alle nodige gemakken voorzien.

De Nokia 3.4 is voorzien van een 6,39 inch beeldscherm met HD+ resolutie. Daarbij heeft de smartphone achterop een vingerafdrukscanner en is de telefoon voorzien van een Snapdragon 460 octa-core processor. Deze wordt bijgestaan door 3GB werkgeheugen en biedt 32GB opslagruimte. Dit geheugen kun je uitbreiden middels een geheugenkaart.

Als we kijken naar de rest van de specificaties, zien we onder andere een triple-camera. Deze in een cirkel opgestelde cameramodule biedt een 13 megapixel hoofdlens, 2MP dieptesensor en 5 megapixel groothoeklens. Ook is er een 8 megapixel front-camera. De Nokia 3.4 biedt ook een fysieke Google Assistent-knop.

Goed om te weten is dat de Nokia 3.4 geleverd wordt met Android One. Dit betekent dat de telefoon tenminste twee jaar lang bijgehouden wordt met Android-updates en drie jaar lang met beveiligingsupdates. De accucapaciteit komt uit op 4000 mAh.

Ben je geïnteresseerd in de Nokia 3.4? Je kunt het toestel nu kopen bij; Coolblue, Bol.com, Belsimpel en Mobiel.