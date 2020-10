Nokia 2.4 met Android One voor 129 euro verkrijgbaar; 3.4 in pre-order

Op zoek naar een betaalbare smartphone zonder overbodige poespas, maar wel met een goed updatebeleid? Vanaf nu is de Nokia 2.4 verkrijgbaar in ons land. Daarnaast kun je ook de Nokia 3.4 alvast bestellen.

Nokia 2.4 is te koop

HMD Global kondigde eind september twee nieuwe toestellen aan; de Nokia 2.4 en de Nokia 3.4. De smartphonefabrikant heeft nu de Nokia 2.4 uitgebracht in ons land, zo blijkt uit een check in de DroidApp toesteldatabase. Hierdoor is er dus weer wat meer keuze in het betaalbare segment.

De Nokia 2.4 is een gunstig geprijsd toestel met een 6,5 inch HD+ beeldscherm. Er is een vingerafdrukscanner en een dual-camera. Deze levert plaatjes af met de 13MP camera en de 2MP dieptesensor. Voorop is een 5 megapixel front-camera geplaatst. De telefoon is het meest geschikt voor degenen zonder hoge eisen aan een smartphone. Er is een MediaTek Helio P22 chipset, samen met een 4500 mAh accu.

De belangrijkste eigenschap is Android One. Hierdoor ben je verzekerd van drie jaar lang beveiligingsupdates en kun je twee jaar lang rekenen op Android-updates. Nokia heeft al bekend gemaakt dat het de Nokia 2.4 eind Q4, begin Q1 wil updaten naar Android 11.

Je kunt de Nokia 2.4 nu kopen voor 129 euro bij Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.

Nokia 3.4

Dan is er ook nog de Nokia 3.4. Je kunt vanaf nu een pre-order plaatsen voor deze smartphone. Ook dit toestel is voorzien van Android One. Verder biedt de telefoon een 6,39 inch HD+ beeldscherm, een triple-camera, Snapdragon 460 chipset en een 4000 mAh batterij. De telefoon wordt eind deze maand uitgeleverd. Je kunt hem kopen voor 149 euro bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel en Mobiel.

