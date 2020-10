Nokia 8.3 met 5G vanaf nu te koop in Nederland

Alweer zeven maanden geleden kondigde Nokia haar nieuwe 5G-toestel aan; de Nokia 8.3 5G. Vanaf vandaag is het zover. De smartphone is verkrijgbaar in Nederland.

Nokia 8.3 kopen

In maart werd door HMD Global de nieuwe Nokia 8.3 5G aangekondigd, een stijlvol toestel met Android One en ondersteuning voor het 5G-netwerk. Het is tevens de eerste 5G-smartphone van de fabrikant. We hebben er lang op moeten wachten, maar vanaf nu is hij daadwerkelijk te koop in Nederland nadat vorige maand de pre-order voor het toestel begon.

Op het toestel vinden we een fors beeldscherm terug met een grootte van 6,81 inch. Deze levert een Full-HD+ resolutie. Verder heeft de Nokia 8.3 een Snapdragon 765G chipset, 6/8GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 64 of 128GB. Voor het uithoudingsvermogen is er een 4500 mAh accu aanwezig; deze kan via de USB-C aansluiting met 18W opgeladen worden.

De camera bestaat uit vier lenzen in cirkelvormige opstelling. Er is een 64MP hoofdcamera welke bij wordt gestaan door een groothoeklens, dieptesensor en een macrosensor. De vingerafdrukscanner zit niet in het scherm, maar is aan de zijkant geplaatst. Dankzij Android One ben je drie jaar lang verzekerd van updates en twee jaar van Android-updates.

De concurrentie is moordend, want met een prijs van 579 euro voor de 64GB-versie en 649 euro voor de 128GB versie is het toestel flink aan de prijs. 5G-toestellen van concurrenten zijn veel goedkoper en hebben soms zelfs nog wel meer te bieden. Denk aan de OnePlus Nord of Xiaomi Mi 10 Lite.

Je kunt de Nokia 8.3 kopen bij Bol.com, Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.