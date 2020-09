Nokia kondigt nieuwe Nokia 2.4 en 3.4 aan: alle details

Nokia heeft tijdens haar persconferentie twee nieuwe toestellen aangekondigd. Het gaat om de Nokia 2.4 en de Nokia 3.4.

Nokia toont 2.4 en 3.4

Het portfolio van Nokia is zojuist door HMD Global uitgebreid met twee modellen. Het gaat om de Nokia 2.4 en de Nokia 3.4. Hoewel de verwachting was dat we ook een Nokia 7.3 zouden gaan zien, is deze dus niet aangekondigd door de fabrikant. De twee modellen lichten we verder uit in dit artikel.

Nokia 2.4

Als eerst is er de 2.4. De instapper van Nokia wordt voorzien van Android 10, maar is volgens de fabrikant helemaal klaar voor Android 11. Deze update komt er ook (net als Android 12) dankzij de aanwezigheid van Android One. Hierdoor ben je ook nog eens drie jaar lang verzekerd van beveiligingsupdates. De Nokia 2.4 is uitgerust met een 6,5 inch HD+ beeldscherm en een MediaTek Helio P22 octa-core chipset. Er is keuze uit 2GB/32GB of 3GB/64GB. Het interne geheugen kan uitgebreid worden met een geheugenkaart van maximaal 512GB.

Voor het maken van een foto is er een 13MP sensor, aangevuld met 2MP dieptesensor. De front-camera van het toestel telt 5 megapixel. Nokia levert de Nokia 2.4 verder met een 4500 mAh accu, Micro-USB poort en zelfs NFC is aanwezig. Er is ook een fysieke Google Assistent-knop en een vingerafdrukscanner aan de achterkant. Eind september komt de Nokia beschikbaar voor een bedrag vanaf 119 euro. Keuze is er uit de kleuren Fjord, Dusk en Charcoal.

Nokia 3.4

Dan is er nog de Nokia 3.4. Deze smartphone heeft de nieuwe Snapdragon 460 octa-core processor aan boord. Deze moet nog sneller zijn dan de vorige generatie. Het toestel wordt voorzien van een 6,39 inch HD+ scherm met een punch-hole. Hierin zit de 8 megapixel front-camera. Achterop is er een triple-camera in cirkelvormige opstelling. Deze biedt een 13MP + 2MP diepte + 5MP groothoeklens.

Verder wordt de Nokia 3.4 geleverd met een 4000 mAh accu, USB-C aansluiting en natuurlijk Android One. Ook met dit toestel ben je dus langere tijd verzekerd van updates. HMD Global brengt de Nokia 3.4 begin oktober uit voor een prijs die begint bij 159 euro.

