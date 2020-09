Evan Blass deelt duidelijke persfoto van Nokia 3.4

De komst van de Nokia 3.4 is aanstaande. We zagen eerder al beelden, maar nu komt een beeld van de smartphone naar buiten, met dank van Evan Blass.

Nokia 3.4

We zagen eerder al een beeld van de Nokia 3.4, welke binnenkort verwacht wordt, nu horen we opnieuw meer over de smartphone van HMD Global. De persfoto van de Nokia 3.4 is nu naar buiten verschenen door Evan Blass. Op de foto zien we het toestel in de kleur blauw. Daarnaast zien we de vingerafdrukscanner aan de achterzijde.

Bovenstaande foto is door Evan Blass gelekt. Hierbij zien we de revolutie van de 3-serie, waarbij we rechts dus het allernieuwste, nog niet aangekondigde toestel terugzien.

Overigens lekt Evleaks geen foto van de voorkant van het toestel. Aan de achterkant zien we de cirkelvormige cameramodule met daarin drie lenzen. Aan de rechterkant is een volumetoets te vinden, samen met de power-button. Links is een fysieke knop te vinden voor de Google Assistent. Daarnaast heeft de Nokia 3.4 een 3,5 millimeter aansluiting aan boord. In de eerdere leak zagen we dat het toestel waarschijnlijk beschikt over een punch-hole waarin de front-camera is te vinden.

Nu ook een persfoto is verschenen, gaan we er vanuit dat het niet heel lang meer duurt totdat de nieuwe Nokia 3.4 aangekondigd wordt.