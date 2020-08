Nokia komt dit jaar met 2.4, 3.4, Nokia 6.3, 7.3 5G en 9.3 PureView

Nokia had dit jaar al meerdere plannen liggen om nieuwe toestellen uit te brengen, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Nu komen we meer te weten over de nieuwe plannen van Nokia.

Nokia’s plannen voor 2020

Dit jaar kunnen we meerdere nieuwe producten verwachten van Nokia. HMD Global zal vermoedelijk later deze maand eindelijk de in maart gepresenteerde Nokia 8.3 5G uitbrengen. Deze zomer zou het nieuwe 5G-toestel uitgebracht moeten worden in Nederland, maar het bleef onduidelijk wanneer hij in de winkels zou liggen.

Andere toestellen die we volgens de bron binnenkort in de winkels moeten kunnen zien zijn de Nokia 2.4 en de Nokia 3.4. De twee modellen worden vermoedelijk in september van dit jaar gelanceerd, maar veel is er nog niet bekend over de smartphones.

In Q4 2020 moeten we nog drie nieuwe modellen gaan zien van de van oorsprong Finse fabrikant. De bron meldt dat het hier gaat om drie langverwachte modellen die vermoedelijk eigenlijk al eerder hadden moeten verschijnen. De Nokia 6.3 zou in het vierde kwartaal haar debuut moeten maken. Net als de Nokia 7.3, welke vermoedelijk over 5G zal beschikken. Tot slot komt er (eindelijk) een nieuwe PureView-telefoon; de Nokia 9.3 PureView.

Zodra we meer informatie hebben over de nieuwe toestellen van HMD Global, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.

