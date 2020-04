‘HMD Global komt in augustus/september met Nokia 7.3 en 9.3’

Volgens de nieuwste berichten komt er aan het eind van de zomer een persconferentie van HMD Global waarin we twee nieuwe smartphones zullen gaan zien. Later dit jaar komt Nokia met de Nokia 7.3 en Nokia 9.3.

Nokia 7.3 en Nokia 9.3 komen eraan

Een Nokia 9.1 of Nokia 9.2 hebben we niet gezien, maar dat hoeft niet te betekenen dat we geen Nokia 9.3 krijgen dit jaar. Dit zagen we namelijk ook met de Nokia 8.3 die onlangs werd aangekondigd; een Nokia 8.2 kwam er ook vreemd genoeg niet. Volgens nieuwe geruchten kunnen we in augustus/september twee nieuwe smartphones verwachten van HMD Global, waaronder de Nokia 9.3. Het is niet bekend of dit toestel de PureView modelnaam toegevoegd krijgt.

Naast een Nokia 9.3 zou de smartphonefabrikant ook de nieuwe Nokia 7.3 willen releasen. De voorloper van deze telefoon, de Nokia 7.2, werd vorig jaar september aangekondigd, dus is het aan de ene kant best logisch dat er een opvolger dit jaar wordt uitgebracht. Of dat betekent of we ook een Nokia 6.3 gaan zien, is niet helemaal duidelijk. Onze verwachting is dat de Nokia 9.3 in ieder geval 5G-ondersteuning krijgt; aangezien de nieuwe ‘8’ dat ook heeft.

HMD Global heeft uiteraard niet gereageerd op de geruchten. Of de berichten inderdaad kloppen zal in de komende maanden duidelijk moeten worden.

