Nokia presenteert Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 en Nokia 1.3, en een klassieker

Aan het eind van de middag heeft HMD Global een reeks nieuwe smartphones aangekondigd. Het gaat om de eerste (betaalbare) 5G-smartphone, de Nokia 8.3 5G, een nieuwe mid-end telefoon met de naam Nokia 5.3 en de Nokia 1.3 met Android Go. Daarnaast is er een klassieker in een nieuw jasje gestoken, de Nokia 5310 XpressMusic.

Nokia aankondiging van 19 maart

Oorspronkelijk zouden we het Mobile World Congress nieuwe telefoons te zien krijgen van Nokia. Echter ging dit hele feest niet door. Vanwege het coronavirus zijn vrijwel alle activiteiten rondom deze beurs gecanceld. Vandaag zijn de nieuwe toestellen via een online persconferentie gepresenteerd, en dus kunnen we alle details op een rij zetten.

Nokia 8.3 5G

De meest interessante smartphone is de eerste 5G-telefoon van het bedrijf; de Nokia 8.3, welke voluit Nokia 8.3 5G wordt genoemd. Niet alleen is dit de meest betaalbare 5G-smartphone van het moment, je krijgt hiervoor ook prima specificaties. Het is ook gelijk de opvolger van de Nokia 8.1, die eerder door DroidApp meermaals werd ‘bekroond’ tot beste smartphone van het moment. Er is ondersteuning voor wereldwijde 5G-antennebanden van 600 hmz tot 3,8GHz. Nokia spreekt over een future-proof 5G-smartphone.

Er is een 6,8 inch Full-HD+ beeldscherm met HDR en Adaptive Display voor de beste beeldkwaliteit. In de punch-hole zit de front-camera verwerkt, terwijl je aan de achterkant kunt profiteren van de PureView-camera. Deze zit boordevol functies. Zo is er een 64MP hoofdcamera, kun je gebruik maken van de Action-cam, is er een groothoek, diepte en macro-lens en kan er gefilmd worden in 4K Ultra-HD en HDR. Dankzij de Zeiss Cinematic Effects maak je je video nog mooier.

De Nokia 8.3 5G wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 765 octa-core processor en komt met 6GB RAM en 64GB aan opslagruimte beschikbaar. Daarnaast komt hij er ook in de configuratie 8GB/128GB. De kleur waarin het toestel beschikbaar komt is Polar Night, en geïnspireerd op het Noorderlicht. Natuurlijk is er Android One aan boord en vind je aan de zijkant de vingerafdrukscanner. Vanaf de zomer van 2020 komt hij naar Nederland (en België) voor 599 euro. Voor 699 euro heb je de variant met 8GB/128GB.

Nokia 5.3

Eindelijk is er een opvolger in de 5-serie aangekondigd. Met de Nokia 5.3 heb je een stijlvol toestel met prima specificaties. Nokia spreekt over een duurzaam Scandinavisch design. Dankzij de fysieke knop heb je direct toegang tot de Google Assistent en is er een LED-notificatie verwerkt in de power-button. Het toestel heeft een 6,55 inch display met HD+ resolutie. De behuizing is vervaardigd uit polycarbonaat aan de achterkant en aluminium frames. De 8MP front-camera zit in de notch.

Als we kijken naar de lijst met specificaties zien we verder een Snapdragon 665 octa-core processor, quad-camera in cirkelvormige opstelling, 4000 mAh accu, dual-sim met geheugenkaartslot, NFC, FM-radio en natuurlijk Android 10. Nog even terugkomend op de camera. Deze heeft een 13MP hoofdlens, 5MP groothoeklens, aangevuld met een 2MP diepte- en macrolens.

HMD Global brengt de Nokia 5.3 vanaf medio mei 2020 uit in België en Nederland. Hierbij kun je kiezen uit de kleuren Cyan, Sand en Charcoal. Je krijgt voor 199 euro de variant met 4GB RAM en 64GB opslagruimte. Dit kun je uitbreiden met een geheugenkaart.

Nokia 1.3

Dan is er nog de Nokia 1.3, een nieuwe Android Go-smartphone. Het beschikt over de nieuwste G0-versie die er is, namelijk Android 10 Go. Dit is een aangepaste versie van Android voor toestellen die beschikken over minder krachtige hardware. Het is dan ook echt een toestel voor degenen die vrijwel geen eisen hebben aan een smartphone. Er is 1GB RAM en 16GB uitbreidbare opslagruimte, een 8 megapixel camera en een Snapdragon 250 processor. Verder is er een 5,71 inch HD+ display en 3000 mAh accu. Vanaf april is de smartphone verkrijgbaar voor 99 euro.

Nokia 5310 (2020)

Een nieuwe Original-telefoon is ook getoond tijdens de aankondiging. Het is de Nokia 5310 XpressMusic die in een nieuw jasje is gestoken. Ook hier ligt de focus weer helemaal op muziek; met dubbele speakers, FM-radio, muziekspeler en het bekende design met snelle toegang tot de muziekspeler. Volgens Nokia moet het toestel 4 maanden stand-by kunnen staan voordat de accu leeg is. Het toestel gaat 39 euro kosten, maar komt niet naar Nederland.

Overigens kondigt het merk ook alvast het partnership aan met de 25e James Bond-film, No Time to Die. Voor deze gelegenheid heeft Nokia voor de Nokia 6.2 en 7.2 een speciale 007 Kevlar Phone Case gemaakt. Deze zal binnenkort online beschikbaar komen.

Wil je alle specificaties nog eens nalezen? Deze hebben we voor je verzameld op de toestelpagina’s die je kunt bereiken via onderstaande knoppen.

