Nieuw Android 10-updateschema van Nokia: drie toestellen erbij en uitstel

Nieuw updateschema van Nokia

Nokia heeft een nieuw updateschema uitgebracht voor de uitrol van de update naar Android 10. Voor een aantal toestellen is de update al enige tijd beschikbaar, maar dit is nog niet voor alle toestellen het geval. HMD Global bracht in augustus een schema naar buiten met data waarop de verschillende smartphones van het bedrijf voorzien zouden worden van de Android 10-update.

Juho Sarvikas van HMD Global heeft nu van zich laten horen. In verband met het coronavirus is het schema wat verandert. Hierdoor komt het merk met een nieuwe roadmap. In totaal zullen 20 toestellen bijgewerkt worden met een update naar Android 10, dat waren er eerder nog 17. De smartphones die aan het rijtje zijn toegevoegd zijn de Nokia 6.2, Nokia 7.2 en Nokia 2.3. Deze toestellen krijgen de update eind Q1-begin Q2 aangeboden.

Door het virus is er dus wat verschuiving. Voor sommige toestellen betekent dit een kleine vertraging. We hebben de periodes zoals ze er nu uitzien hieronder voor je op een rijtje gezet. Dit zijn alleen de toestellen die hem nu nog moeten krijgen.

Eind Q1 – Begin Q2 2020

Begin Q2 2020

Midden Q2 2020

Wanneer de update beschikbaar is, kom je dit te weten met een notificatie die binnenkomt. Krijg je de update binnen, laat het ons dan zeker weten!

