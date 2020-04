Nokia 7.2: update naar Android 10 wordt vanaf nu uitgerold

Er is goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van een Nokia 7.2. HMD Global is gestart met het uitrollen van de update naar Android 10. Vanuit de doos kwam het toestel met Android Pie.

HMD Global lanceerde eind vorig jaar de Nokia 6.2, samen met de Nokia 7.2. Er zijn door de fabrikant al een hoop toestellen voorzien van een update naar Android 10. De Nokia 7.2 wordt vanaf nu bijgewerkt met deze update naar de nieuwste Android-versie. Juho Sarvikas heeft het startschot gegeven van de uitrol, maar het kan even duren voordat de update bij iedereen beschikbaar is. Dit gebeurt namelijk gefaseerd.

Android 10 now available for Nokia 7.2! Check your phone to see if the latest features have already landed. For more news of Nokia smartphones and Android 10 visit https://t.co/FJfS4Gjt3d pic.twitter.com/9FHxZrddcZ

— Juho Sarvikas (@sarvikas) March 31, 2020