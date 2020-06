Nokia 5.3 review: uitstekend toestel is lekker betaalbaar

Nokia gaat inmiddels alweer een tijdje mee met haar Android-smartphones. HMD Global doet ermee goede zaken, maar de concurrentie in het segment waar Nokia zich op stort is moordend. Dat geldt ook bij de Nokia 5.3. Staat dit toestel boven haar concurrenten? We testen het in de uitgebreide Nokia 5.3 review.

Nokia 5.3 review

In de 5-serie zijn door Nokia al een aantal toestellen uitgebracht. Niet alleen was er de 5, maar ook de 5.1 en de 5.1 Plus. Een 5.2 verscheen er echter nooit. In plaats daarvan maakte HMD Global een sprong naar de .3-generatie, waar dus ook deze Nokia 5.3 deel van uitmaakt.

De Nokia 5.3 heeft genoeg aan boord om een geslaagde smartphone te zijn. Denk aan Android One waardoor je langere tijd verzekerd bent van updates, een solide behuizing en prima specificaties. In de afgelopen weken hebben we rondgelopen met de nieuwe smartphone en onze ervaringen lees je in de Nokia 5.3 review.

Verkooppakket en eerste indruk

Op de verpakking van de Nokia 5.3 wordt Android One nogmaals gepromoot. Niet heel gek, want het is absoluut van toegevoegde waarde bij de aanschaf van een nieuw toestel. Niet heel zelden laten fabrikanten, zeker in deze prijsklasse, het updaten versloffen en dat kan anno deze tijd echt niet meer. In het pakket vinden we een USB-C oplader, adapter, een eenvoudige headset, simnaald en wat papierwerk.

Onze eerste indruk over de Nokia 5.3 is positief. Het is een wat groter toestel, is netjes afgewerkt en heeft alles aan boord wat je nodig hebt. Op papier dus een dikke prima.

Design, display en interface

De Nokia 5.3 is uitgerust met een 6,55 inch display met een HD+ resolutie van 1600 x 720 pixels. Als je een high-end smartphone gewend bent, dan zie je verschil met een Full-HD scherm, maar voor deze prijs is het prima. De telefoon heeft daarbij een druppel-notch waarin de 8 megapixel front-camera is geplaatst. We zijn positief over het scherm, dat is zeker voor een toestel uit dit segment in de volle zon nog prima afleesbaar. De minimale helderheid is ook prettig genoeg in omgevingen met weinig tot geen licht.

Jammer is dan wel weer de Google Assistent-knop. Dit gaven we al aan in de Nokia 6.2 review, en die druk je gewoon net te vaak per ongeluk in omdat deze op dezelfde hoogte zit als de power-button. Daarbij pak je het toestel daar zo’n beetje vast als je de volumetoetsen indrukt. Wel kun je deze gelukkig uitschakelen, maar we hadden liever gezien dat Nokia ons de mogelijkheid gaf om hier een eigen gekozen actie aan te koppelen, zoals het openen van je favoriete app. Rechts is ruimte gelaten voor de volumetoets en de power-button. Handig, de power-button doet direct ook dienst als notificatielampje. Deze licht op bij een nieuwe melding. We zagen dit ook al bij eerdere toestellen.

De 5.3 heeft ook een 3,5 millimeter aansluiting aan boord, samen met een USB-C aansluiting en de speakers die onderaan het toestel zitten. Achterop vinden we de vingerafdrukscanner, samen met de opvallende cirkelvormige quad-camera. Heb je niet te kleine handen, dan ligt het toestel gewoon prima in de hand, al kan de achterkant wat glad zijn.

Interface

De interface van het toestel is zoals we van Nokia gewend zijn; dit betekent een vrijwel onaangetaste Android-ervaring zonder overbodige poespas. Je kunt de bekende navigatietoetsen gebruiken, of aan de slag met de gestures. Bovenin beeld vind je de notificaties, samen met de snelle instellingen. We kwamen hier wel een bug tegen waarbij de Quick Setting voor NFC zich via daar niet liet inschakelen. Opmerkelijk, want een vergelijkbare bug vonden we ook al bij de Nokia 6.2. Hier mag Nokia toch wel wat meer aandacht aan besteden.

Verder geeft de Nokia 5.3 je snel toegang vanuit je startscherm, naar je Google Discover. Hier schotelt Google je nieuws voor dat jij waarschijnlijk interessant vindt. Verder kun je natuurlijk ook bij dit Android-toestel het scherm vullen met snelkoppelingen en widgets. Het menu open je met een veeg van beneden naar boven.

Communicatie en multimedia

Op de Nokia 5.3 vind je de standaard Google-apps voor bellen en sms’en. Daarbij kun je voor het sturen van berichten het Gboard toetsenbord gebruiken. De bel-app van Google wijst zich vanzelf. De geluidskwaliteit van telefoongesprekken is bovengemiddeld goed, nergens last van en kraakhelder geluid. Dat zien we soms nog wel eens anders bij toestellen rond de 200 euro; bij de Nokia 5.3 is dat dus prima voor elkaar.

De telefoon kun je gebruiken op het 4G-netwerk, maar natuurlijk is er ook WiFi-ondersteuning. Je kunt verbinding maken met zowel een 2.4GHz als een 5GHz netwerk. Je ziet direct in het icoontje in de statusbalk met welk soort netwerk je bent verbonden. Hierbij zie je bijvoorbeeld een klein cijfertje ‘5’ bij je WiFi-symbool staan. Verder is de smartphone uitgerust met Bluetooth, NFC en natuurlijk GPS.

Voor het gebruik van multimedia is de Nokia 5.3 ook zeker niet slecht. Je hebt dan niet de Full-HD resolutie, je hebt wel een prima afleesbaar scherm dat zelfs op zonnige dagen nog zonder problemen afleesbaar is. Daarnaast vind je op de Nokia een FM-radio en kun je muziek luisteren via een 3,5 mm headset, of via de speakers. De geluidskwaliteit uit de speakers is voor deze prijs prima, al had van ons het maximale volume nog wel wat harder gemogen.

Camera

Het ziet er imposant uit aan de achterkant van het toestel; de camera-module. Aan boord van de Nokia 5.3 zijn vier camera’s te vinden; een 13 megapixel hoofdsensor, 8 megapixel groothoeklens, een 2 megapixel dieptecamera en een 2 megapixel macro-lens. Je kunt dus fotograferen in groothoek, normaal of met de macro-stand. Inzoomen behoort ondanks de vele lenzen niet tot de mogelijkheden. Hoewel, je kunt digitaal inzoomen, maar dit zorgt natuurlijk niet voor mooie plaatjes.

De camera-app is gebruiksvriendelijk en laat zich vanzelf wijzen. In de camera-app is Google Lens geïntegreerd en kun je dus objecten identificeren en bijvoorbeeld kijken welke plant er nou in je vensterbank staat. Daarnaast kun je HDR activeren, een timer starten en schakelen tussen modi. Zo is het mogelijk om een nacht- of portretfoto te maken, of te kiezen voor een timelapse of slow-motion.

Foto’s die we maken worden vrij snel vastgelegd. Als we kijken naar de foto’s die we met het toestel hebben gemaakt kunnen we concluderen dat de kwaliteit bij voldoende licht prima is. Kleuren komen natuurgetrouw over en doorgaans bevatten ze nog voldoende details. Daarbij zien we dat het toestel, zeker gezien de prijs waarin de telefoon valt, ook de verschillen in contrast goed kan balanceren. Een uitstekende camera, die overdag prima plaatjes schiet. In de avonduren neemt de hoeveelheid ruis flink toe, iets wat we vaak zien bij toestellen rond deze prijs.

Waar de Nokia 5.3 de mist in gaat is met de groothoeklens. De foto’s verliezen dan overduidelijk hun kleur en de scherpte. Er ligt een soort van grijze laag over de foto bij het gebruik van de groothoeklens, dat is zonde, want de primaire camera doet uitstekend zijn werk.

Dan is er nog de macrolens. Met een resolutie van 2 megapixel moet je hier niet teveel van verwachten, maar hij doet het aardig wanneer er voldoende licht beschikbaar is. De focus komt hiermee op het onderwerp te liggen, zoals een bij op een bloem, terwijl de rest van de omgeving vervaagd wordt. Wel merken we dat hij soms niet helemaal lekker wil focussen op het onderwerp.

Alle gemaakte foto’s die je hebt gemaakt, vind je terug in de Google Foto’s app. Deze kan ook toegang geven tot de foto’s die je hebt opgeslagen in je Google-bibliotheek. Een foto die we met het toestel hebben gemaakt vind je hieronder. Wil je meer foto’s zien, bekijk dan het online fotoalbum.

Video’s

De video’s die we met de Nokia 5.3 hebben gemaakt zien er ook prima uit. Kleuren worden realistisch en goed vastgelegd en ook qua details zit het wel goed. De Nokia kan filmen in 4K of in Full-HD. Tijdens het filmen kun je niet schakelen tussen de normale en de groothoeklens, dat kan wel voordat je begint met filmen.



Prestaties en overige mogelijkheden

De Nokia 5.3 mag dan geen échte krachtpatser zijn, in het dagelijks gebruik voldoet de telefoon zonder meer, want traag is het toestel zeker niet. De smartphone wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 665 octa-core processor. Daarbij heeft het toestel 4GB aan werkgeheugen meegekregen en kun je de 64GB beschikbare opslagruimte uitbreiden met een geheugenkaart. Pluspunt; naast het plaatsen van een geheugenkaart kun je ook nog twee simkaarten kwijt. Het slot voor de tweede simkaart gaat dus niet verloren aan de geheugenkaart.

De vingerafdrukscanner bevindt zich aan de achterkant en doet goed zijn werk. Je kunt bij de instellingen van het toestel meerdere vingers toevoegen. De gezichtsherkenning van de Nokia 5.3 presteert wat minder. Hij heeft zelfs bij voldoende licht vrij lang de tijd nodig om het gezicht te herkennen en vervolgens het toestel te ontgrendelen. Als alternatief kun je ook aan de slag met een patroon of een pincode.

Updatebeleid

Het updatebeleid zit bij de Nokia wel snor, dit alles dankzij Android One. De telefoon wordt geleverd met Android 10 en je mag twee jaar lang Android-upgrades verwachten. Dit zal neerkomen op een update naar Android 11 en Android 12. Daarbij brengt Nokia maandelijks beveiligingsupdates uit voor het toestel, voor een periode van drie jaar. Dat vind je zeker in deze prijsklasse bij vrijwel geen enkele andere smartphone.

Accuduur

De 4000 mAh accu presteert in de praktijk heel goed. De smartphone houdt het bij gemiddeld gebruik meerdere dagen uit met een schermtijd van circa 5,5 – 6 uur. Een erg nette prestatie. Bij intensief gebruik haal je zonder problemen het einde van de dag met gemak. Het opladen neemt dan wel weer wat meer tijd in beslag. Het laden van 10 naar 100 procent duurde één uur en 45 minuten.

Beoordeling

Nokia blijft graag actief in het betaalbare middensegment en slaagt daar met de Nokia 5.3 nog altijd prima in. Voor 199 euro krijg je een prima uitgeruste smartphone met een degelijke camera, een uitstekende accuduur en een mooi scherm. Daarbij is de telefoon uitgerust met Android One en hoef je ook NFC niet te missen.

Grote minpunten heeft het toestel niet, al zou dat voor sommigen het formaat kunnen zijn. Wel is het zaak dat Nokia eens serieus werk maakt van de kleine bugjes en ook de groothoekcamera op de Nokia 5.3 verdient nog even wat nodige aandacht. Op zoek naar een goed toestel tot 200,00 euro? Dan mag de Nokia 5.3 zeker niet op je lijstje ontbreken.

Je kunt de Nokia 5.3 kopen bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, MediaMarkt en Mobiel.

Nokia 5.3 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 198,00 euro