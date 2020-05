Nokia 5.3 met mooi design voor 199 euro verkrijgbaar in Nederland

De nieuwe Nokia 5.3 is vanaf vandaag verkrijgbaar in Nederland, zo blijkt uit de database van DroidApp. De smartphone werd in maart aangekondigd en kan vanaf nu gekocht worden voor 199 euro.

Nokia 5.3 kopen in Nederland

Op zoek naar een betaalbare smartphone met degelijke specificaties? De Nokia 5.3 is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. De smartphone kenmerkt zich door een strak design, een 6,55 inch HD+ beeldscherm en de aanwezigheid van Android One. Hierdoor ben je drie jaar lang verzekerd van beveiligingsupdates en twee jaar lang van OS-updates voor je Android-toestel.

De Nokia 5.3 beschikt over een Snapdragon 665 octa-core processor, 4GB werkgeheugen en een opslagruimte van 64GB. De telefoon is uitgerust met een 4000 mAh accu en natuurlijk vanuit de doos met Android 10. Het maken van foto’s kan met de quad-camera, met 13MP hoofdsensor, 5MP groothoeklens, 2MP dieptesensor en 2MP macrolens. Voorop is in de notch een 8 megapixel front-camera geplaatst.

Je koopt de Nokia 5.3 voor een bedrag van 199 euro. Het toestel is verkrijgbaar bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel en Mobiel.