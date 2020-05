Nokia 9.3 PureView: meer informatie over verbeteringen in camera

Er gaan berichten rond over de nieuwe Nokia 9-serie. De Nokia 9.3 PureView zou naar verwachting gaan beschikken over een nog betere camera, waarover we nu meer te horen krijgen.

Nokia 9.3 PureView

HMD Global zou naar verluidt bezig zijn met het testen van prototypes van de Nokia 9.3 PureView, welke de opvolger moet worden van de Nokia 9 PureView. Op basis van de informatie daarvan komt naar voren dat de nieuwe Nokia-smartphone mogelijk beschikt over een mogelijkheid tot het filmen in 8K-kwaliteit. Dit zou dan kunnen met 30 frames per seconde.

De bron meldt dat het filmen in 8K nog altijd wordt beschouwd als een experimentele functie, en dat het alleen op het toestel komt als het goed genoeg is. Volgens de bron is de output van de kwaliteit indrukwekkend en werkt HMD Global nog aan het verfijnen van de algoritmen en de verdere camera-opties.

Tevens werkt HMD Global aan verbeteringen voor twee modi die je terug zult vinden in de camera-app van de Nokia 9.3 PureView. Zowel de pro-modus als de nachtmodus zullen op de nieuwe PureView voorzien zijn van verbeteringen. De Pro-modus krijgt verbeterde bedieningselementen en verfijnde algoritmen, terwijl de nachtmodus optische beeldstabilisatie kan gebruiken en een grotere pixelgrootte. Er zou ook samengewerkt worden met ZEISS voor het realiseren van exclusieve effecten voor de camera.

Eerdere geruchten spraken over een penta-camera voor het toestel. Van deze vijf camera’s zou er in ieder geval een 108 megapixel hoofdsensor zijn, en is er een 64MP sensor aanwezig. We hopen binnenkort meer te weten te komen over de Nokia 9.3 PureView.