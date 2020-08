In 2010 bracht het Finse Nokia de Nokia X2-00 uit, de eerste betaalbare telefoon in de X-serie van Nokia en gericht op muziek. We bespreken de telefoon in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

Nokia X2-00

In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ gaan we zo’n tien jaar terug in de tijd. Toen verscheen de kleurrijke muziektelefoon van Nokia met de naam Nokia X2-00. Het toestel kenmerkte zich door een opvallende behuizing, want ondanks de lage prijs voelde deze premium aan. De achtercover was vervaardigd uit aluminium.

De Nokia X2-00 was uitgerust met een 2,2 inch beeldscherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. De linkerkant van de telefoon was voorzien van de toetsen voor het bedienen van de muziekspeler. Rechts was de X2-00 uitgerust met de volumetoets, de ruimte voor de geheugenkaart en de sluitertoets. De Nokia was voorzien van een 5 megapixel camera en een LED-flitser, maar zonder focus-mogelijkheid. Foto’s die je had gemaakt kon je direct delen naar Flickr of je Ovi-account. Omdat de X2-00 alleen GPRS aan boord had, nam dit aardig wat tijd in beslag.

De belangrijkste eigenschap van de Nokia X2-00 was de muziekspeler. Hiervoor had de telefoon alles aan boord. Nokia plaatste stereo-speakers die flink hard konden en ook op vol volume nog een goede geluidskwaliteit wisten te leveren. Een bijzondere eigenschap was dat de antenne voor de FM-radio niet in de headset zat, maar in het toestel zelf. Hierdoor kon je naar de radio luisteren zonder een headset aan te sluiten.

Nokia bracht de Nokia X2-00 uit met het S40-besturingssysteem. Verder was er een 860 mAh accu en had je een kleine 50MB aan opslagruimte. De Nokia kwam in 2010 naar Nederland met een prijskaartje van rond de 100 euro.

Nokia X2-00 samengevat in 3 punten: