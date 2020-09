Nokia 2.4 en Nokia 3.4 verschijnen in renders: ook specs uitgelekt

Nokia komt binnenkort met meerdere nieuwe toestellen, zo werd eerder al duidelijk. De Nokia 2.4 en Nokia 3.4 zijn hier ook deel van. Over die toestellen komen we nu meer te weten.

Nokia 3.4 renders verschenen

Er zijn renders verschenen van de Nokia 3.4. Deze smartphone wordt binnenkort verwacht, samen met nog een aantal toestellen. Volgens een eerder bericht komt Nokia nog dit jaar met vijf modellen; de Nokia 2.4, 3.4, 6.3, 7.3 5G en 9.3 PureView. Vanwege het Coronavirus zou dit allemaal vertraging hebben opgelopen.

Op internet is de Nokia 3.4 gespot in de vorm van een render, die vervaardigd zou zijn aan de hand van de bekende informatie. Hierdoor kan er nog het één en ander afwijken, maar hij moet dichtbij de realiteit komen.

De Nokia 3.4 zou moeten beschikken over een 8MP front-camera en is er een triple-camera met 13MP + 5MP + 2MP. Het 6,5 inch scherm moet een HD+ resolutie afleveren en verder wordt gesproken over een 4000 mAh accu, 10W opladen en een 3,5 mm aansluiting. Het opladen gaat ouderwets via de MicroUSB aansluiting. De smartphone zou uitgerust worden met een Snapdragon 460 of 662, samen met 3GB RAM.

Nokia 2.4

Dan is er ook nog nieuws over de Nokia 2.4. De smartphone is uit de doeken gedaan door leaker Evan Blass. De smartphone zal eveneens voorzien zijn van Android One. Daarbij zien we dat de Nokia 2.4 een dual-camera krijgt, verschijnt in de Nordic kleur en een fysieke Google Assistent-knop. Qua specificaties is er nog niet veel meer bekend, maar gezien het lage segment moet je niet teveel verwachtingen hebben. Hij zal vooral het nodige voor een goede prijs bieden.

Meer informatie wordt binnenkort verwacht. Dan weten we ook of deze informatie correct is.