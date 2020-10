Nokia deelt definitief update-schema Android 11: komt naar 14 toestellen

HMD Global heeft als eerste fabrikant bekend gemaakt wanneer welke Nokia de update krijgt naar Android 11. De eerste gebruikers krijgen mogelijk dit jaar al toegang tot de nieuwste Android-versie.

Android 11 schema voor Nokia

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van een Nokia-toestel. De fabrikant heeft de roadmap vrijgegeven met daarop welke toestellen de update kunnen verwachten naar Android 11. Deze nieuwe Android-versie zal in de komende maanden uitgerold worden naar in totaal veertien smartphones van Nokia. Op social media lekte Nokia eind september eerder al een schema, maar we kunnen melden dat deze juist is.

Android 11 bevat een hoop nieuwe functies en verbeteringen. Denk aan het verbeterde scherm voor de bediening van slimme apparaten. Daarnaast zijn de notificaties verbeterd en kunnen chatgesprekken gebundeld worden voor een beter overzicht. In de notificaties is ook de mediaspeler verbeterd. Andere verbeteringen in Android 11 zijn de Bubbels, verbeterde schermopname, eenmalige machtigingen en systeemupdates via Google Play. In dit artikel vind je alle nieuwe Android 11 functies op een rij.

We hebben ons Android 11 update overzicht bijgewerkt met de nieuwste informatie. We hebben hieronder op een rij gezet wanneer welk toestel de update naar Android 11 kan verwachten.

Eind Q4 2020 – begin Q1 2021

Q1 2021

Eind Q1 2021 – begin Q2 2021

Q2 2021

Natuurlijk houden we je op de hoogte op DroidApp, zodra de update beschikbaar is voor je device.