September-patch beschikbaar voor Nokia 7.2, 4.2, 3.2, 8,1, Sony’s en Motorola

Verschillende fabrikanten hebben hun toestellen graag up-to-date. Begin deze maand werd beveiligingsupdate september uitgebracht, en die zien we nu terug op diverse toestellen van Nokia, Sony en Motorola.

September-update voor Nokia, Sony & Motorola

In de afgelopen dagen hebben we van meerdere gebruikers tipberichten ontvangen, waarbij zij aangaven dat ze de beveiligingsupdate van september 2020 hebben ontvangen. Diverse fabrikanten hebben namelijk deze gepusht naar een aantal van hun toestellen.

Motorola

Motorola rolt de update voor twee toestellen uit; de Motorola One Action en de One Vision worden allebei voorzien van de nieuwste security-patch. Er worden bij deze toestellen verder geen nieuwe functies toegevoegd.

Nokia

Bij Nokia zien we de beveiligingsupdate van september binnenrollen op in totaal 5 toestellen. Ook hierbij zonder nieuwe functies, maar dus wel een verbetering in de beveiliging. De volgende toestellen krijgen de update;

Sony

Bij Sony hebben ze vier toestellen bijgewerkt met de beveiligingsupdate van september. Deze komt vanaf nu binnen op de Xperia 1, Xperia 5 en Xperia 10. Daarbij wordt ook nog de Xperia XZ3 van de nieuwste patch voorzien.