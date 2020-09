Sim-only aanbiedingen september 2020: gratis data en euro’s voordeel

Iedere maand zijn er weer de nodige voordeeltjes te halen bij de verschillende providers. Wil je euro’s korting, meer internet of juist meer belminuten? In dit artikel vind je de beste sim-only aanbiedingen van september 2020.

Sim-only aanbiedingen september

Er is enorm veel keuze uit providers, abonnementen en bundels. Misschien kies je standaard voor verlengen, zodat je je er niet in hoeft te verdiepen. Maar dat kan zomaar een dure keuze zijn, terwijl je met een beetje verdiepen veel geld kunt besparen.

Gelukkig hoef je nu niet zelf alle telecomwinkels langs. DroidApp zet in dit artikel de beste sim-only aanbiedingen van september 2020 voor je op een rijtje. Waar moet je op letten, en waar vind je de beste deals?

Youfone

Youfone maakt gebruik van het netwerk van KPN en laat je een abonnement afsluiten voor 1 maand, 1 jaar of 2 jaar. Tijdelijk krijg je dubbel zoveel data zolang je abonnement loopt. Zo heb je een bundel van 6GB met onbeperkt bellen en sms’en voor 12,00 euro per maand.

Alle details en bestellen bij Youfone

Simpel

Bij Simpel vind je de ‘Stop met zoeken’ deals, waarbij je kunt profiteren van extra voordeel. De bundel met 4GB en onbeperkt bellen kost je 10,00 euro per maand. Simpel maakt gebruik van het netwerk van T-Mobile.

Alle details en bestellen bij Simpel

Lebara

Onder de noemer ‘Je weet zelf wat je nodig hebt’ heeft Lebara verschillende aanbiedingen. Deze actie zorgt ervoor dat je zelf je bundels kunt samenstellen, voor een nette prijs. Bij Lebara maak je gebruik van het KPN-netwerk. Voor 10,00 euro per maand krijg je 5GB internet, 150 minuten en 150 sms’jes. Voor 2,00 euro per maand krijg je onbeperkt bellen en sms’en. Bel je vaak naar het buitenland, dan kan Lebara interessant zijn. Voor 5,00 euro per maand kun je internationaal bellen en sms’en naar 44 landen.

Alle details en bestellen bij Lebara

Tele2

Een liefhebber van mobiel internet kan bij Tele2 terecht. De bundel met 7GB en 200 minuten/sms voor een bedrag van 13,00 euro per maand. Voor drie euro per maand krijg je onbeperkt bellen. Is 7GB te weinig, dan kun je bij Tele2 ook kiezen voor de bundel met 20GB data of met onbeperkt internet.

Alle details en bestellen bij Tele2

Hollandsnieuwe

Hollandsnieuwe is de dochter van Vodafone. Deze provider geeft je nog meer voordeel als je thuis Ziggo Internet hebt. Je krijgt dan een extra tv-pakket en 1000 MB/min/sms extra per maand. Alles gaat bij Hollandsnieuwe uit één bundel, handig als je de ene keer meer internet en de andere maand meer belt. Tijdelijk betaal je geen aansluitkosten ter waarde van 20,00 euro. De bundel met 4000 MB/min/sms kost je een tientje per maand. Voor 2,00 euro extra per maand krijg je onbeperkt bellen en sms’en.

Alle details en bestellen bij Hollandsnieuwe

Vodafone

De roodgekleurde provider genaamd Vodafone, heeft verschillende abonnementen. Bij de RED-abonnementen krijg je toegang tot het 5G-netwerk. Heb je thuis Ziggo, dan krijg je een gratis TV-pakket en korting op je Vodafone-abonnement. De bundel met 10GB internet via het 5G-netwerk kost je 27,00 euro per maand.

Alle details en bestellen bij Vodafone

Simyo

Bij Simyo zijn de ‘Doe je ding deals’ verlengd tot en met november. Hierdoor krijg je nog meer voordeel. Het abonnement met 15GB kost je 13,00 euro per maand. Voor 5,00 euro kun je de 200 min/sms bundel nemen, waardoor je voor 18,00 euro per maand een riante bundel hebt. Heb je thuis KPN Vast Internet, dan krijg je dubbel zoveel data.

Alle details en bestellen bij Simyo

T-Mobile

Allereerst; woont er iemand met een T-Mobile abonnement op hetzelfde adres en/of heb je T-Mobile Thuis, dan kun je profiteren van fijne aanbiedingen. Zonder het voordeel valt er ook genoeg te halen. Het netwerk van T-Mobile is meermaals beoordeeld tot beste mobiele netwerk van Nederland. De bundel met 120 minuten en 5GB kost je 17,50 euro per maand. Voor 2,00 euro per maand kun je kiezen voor 5G-toegang. Bij het Unlimited abonnement zit standaard 5G, daar betaal je 35,00 euro per maand voor.

Alle details en bestellen bij T-Mobile

KPN

Tot slot is er KPN. Hier krijg je extra voordeel als je dit combineert met een Telfort- of KPN-abonnement. Volgens KPN krijg je tijdelijk 5G-toegang bij alle abonnementen, al is dit netwerk nog lang niet overal beschikbaar. De bundel met 5GB data en onbeperkt bellen en sms’en kost je 22,50 euro per maand. De aanbieding is de bundel met 10GB + 10GB. Hier krijg je dus 20GB voor 27,50 euro per maand.

Alle details en bestellen bij KPN

Andere aanbiedingen en meer

Bij Ben kun je ook kiezen uit een abonnement. De nieuwste aanbiedingen vind je op deze pagina van Ben.

Wil je weten welk abonnement er het beste bij je past? Gebruik dan onze handige tool voor het vergelijken van sim-only. Selecteer je wensen, gebruik de filters en zie direct welk abonnement er het beste bij je past.