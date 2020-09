September beveiligingsupdate verschijnt voor Samsung Galaxy A51 en Note 9

Goed nieuws voor de gebruikers van de Samsung Galaxy Note 9 en de Galaxy A51. Samsung rolt voor deze twee toestellen een nieuwe update uit.

Galaxy A51 en Note 9 krijgen update

Iedere maand brengt Google een nieuwe security-patch uit voor Android. Begin deze maand was dat beveiligingsupdate september 2020. Deze update werd al verspreid naar verschillende toestellen, waaronder die van Samsung. Nu is hij voor meer Samsung-apparaten beschikbaar.

Als eerst is de september-update er voor de Galaxy A51. Deze update heeft een grootte van circa 492MB en brengt naast de nieuwe security-patch, ook verbeteringen in de stabiliteit van de camera. Voor de Galaxy Note 9 wordt de update nu ook verspreid. Deze is ongeveer 111MB groot en brengt zover bekend alleen de nieuwe patch.

De updates worden vanaf nu uitgerold naar de twee toestellen. Bovenop de patches van Google heeft Samsung zelf ook nog verschillende patches toegevoegd. Als de update beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je toestel.

