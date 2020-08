Samsung brengt Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra uit in Nederland: hier kun je hem kopen

Samsung heeft haar twee high-end smartphones uitgebracht in Nederland. Het gaat om de Galaxy Note 20-serie, bestaande uit de Note 20 en Note 20 Ultra. De twee smartphones zijn vanaf nu verkrijgbaar. We zetten de details op een rijtje.

Galaxy Note 20 in Nederland

Nederland is twee nieuwe smartphones rijker. De Samsung Galaxy Note 20-serie is vanaf nu te vinden in de Nederlandse telecomwinkels. Beide smartphones hebben ondersteuning voor het 5G-netwerk, hebben een Exynos 990 processor en hebben de handige S Pen vol handige features en mogelijkheden. Dankzij Xbox Game Pass Ultimate kun je lekker gamen middels cloud gaming. Van beide toestellen zetten we de details in een handig overzicht voor je op een rij.

We beginnen met de uitgebreide Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Deze telefoon is uitgerust met een 6,9 inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Daarnaast heeft de Note 20 Ultra 12GB aan werkgeheugen aan boord, samen met 256GB/512GB aan opslagruimte. Voor het maken van foto’s is er de triple-camera met 108 megapixel hoofdlens, 12MP telelens en 12MP groothoeklens. Met de camera kun je 5x optisch zoomen. Verder is er een 4500 mAh accu en draait hij uiteraard op Android 10.

Dan is er nog de Samsung Galaxy Note 20. Qua specificaties is deze duidelijk minder riant uitgerust dan de Ultra. Deze richt zich volgens Samsung op een breder publiek om werk en plezier te combineren. Er is een 6,7 inch Full-HD+ beeldscherm, 8GB RAM en 256GB aan opslagruimte. Foto’s maak je met de triple-camera waarmee je ook 3x optisch kunt zoomen. De Note 20 heeft een 4300 mAh accu.

Kopen

Je kunt de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra vanaf vandaag kopen. Hiervoor kun je direct terecht bij Bol.com, T-Mobile, Tele2, Coolblue, Samsung, Belsimpel en Mobiel.