Bevestiging: aankondiging Samsung Galaxy S20 FE op 23 september

We kunnen deze maand weer meerdere nieuwe toestellen verwachten. Zo ook van Samsung. Het merk zal de nieuwe Galaxy S20 Fan Edition lanceren, zo wordt duidelijk.

Aankondiging Galaxy S20 FE aanstaande

De aankondiging van de langverwachte Samsung Galaxy S20 Fan Edition zal niet lang meer op zich laten wachten. In een uitnodiging aan de pers spreekt Samsung over ‘Galaxy Unpacked for Every Fan’. Alles lijkt erop te wijzen dat we hier dus de Galaxy S20 FE gaan zien, waarbij FE voor ‘Fan Edition’ staat.

Samsung zegt verder het volgende over het product;

“Samsung heeft in de loop der jaren een speciale band opgebouwd met Galaxy-fans over de hele wereld. Met behulp van hun waardevolle feedback zijn tal van innovaties gecreëerd die de mobiele ervaringen van iedereen verbeterd hebben.”

De aankondiging is op woensdag 23 september en vindt plaats om 16:00 uur Nederlandse tijd.