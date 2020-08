Samsung Galaxy S20 Fan Edition: renders en specs opgedoken

Samsung komt vermoedelijk binnenkort met een nieuw model in de Galaxy S20-serie. Het gaat om de Samsung Galaxy S20 Fan Edition. We krijgen nu een beter beeld van deze telefoon.

Galaxy S20 Fan Edition renders

Met dank aan leaker OnLeaks zijn er beelden verschenen van een nieuw toestel van Samsung. Het gaat om de Samsung Galaxy S20 Fan Edition waarover we al meermaals wat hebben vernomen. De fabrikant zelf houdt nog de lippen stijf op elkaar over het toestel, maar de leaker heeft wat renders gemaakt zodat we te weten krijgen hoe de telefoon er waarschijnlijk uit komt te zien.

De Samsung Galaxy S20 FE zal ondersteuning krijgen voor het 5G-netwerk. Daarnaast moet hij veel weg hebben van het standaard model van de S20. De schermgrootte moet uitkomen rond de 6,4-6,5 inch en we zien duidelijke(re) schermranden. Mogelijk krijgt de Galaxy S20 Fan Edition een 120Hz beeldscherm. Bovenin beeld is een opening te vinden voor de front-camera. Het toestel zou de afmetingen 161 x 73 x 8 millimeter krijgen.

Voor de achterkant maakt Samsung gebruik van mat plastic paneel. Er zullen drie camera’s geplaatst worden aan de achterkant van de smartphone. Volgens een doorgaans goed geïnformeerde bron gaat het om een 12MP hoofdcamera (dezelfde als bij de S20), 12MP groothoek en 8MP telefoto met 3x zoom. Ook is er een USB-C aansluiting, maar geen 3,5 millimeter poort voor een headset. De vingerafdrukscanner zit in het scherm geïntegreerd.

Mogelijk krijgt de S20 Fan Edition een Snapdragon 865 processor en dus geen Exynos-processor, al kan dit misschien nog veranderen voor bepaalde regio’s. Verder krijgt de Samsung 6/8GB aan werkgeheugen, Android 10 en een 4500 mAh accu.

Op dit moment is het onbekend wanneer de nieuwe Samsung het levenslicht gaat zien. Als hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.



