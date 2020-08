Samsung Galaxy S20-serie krijgt augustus-update met 5G-verbeteringen

Google gaf begin deze maand de nieuwste beveiligingsupdate uit voor Android. Nu is het moment daar dat voor de Galaxy S20-serie de toestellen bijgewerkt worden naar de augustus-update.

Galaxy S20-serie krijgt augustus-update

Goed nieuws voor de bezitters van de Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra. Alle drie de toestellen worden bijgewerkt met de beveiligingsupdate augustus 2020. Google bracht begin deze maand de update uit, die nu dus beschikbaar is voor de S20-serie, zo meldt DroidApp-lezer Theo ons.

Zover bekend worden er geen nieuwe functies of opvallende veranderingen doorgevoerd. Wel heeft Samsung bovenop de patches van Google nog eigen patches toegevoegd. Gisteren kregen KPN-gebruikers met een S20-toestel een update, waarmee zij in de beschikbare gebieden toegang krijgen tot het 5G-netwerk van die provider. De 5G-dekking van KPN is nog niet landelijk beschikbaar.

