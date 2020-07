5G vanaf vandaag beschikbaar bij T-Mobile en KPN

Klanten van T-Mobile en KPN kunnen vanaf vandaag gebruik maken van het 5G-netwerk. Vorige week werd bekend dat vanaf vandaag het vernieuwde netwerk beschikbaar gesteld zou worden.

5G bij T-Mobile en KPN

Zowel T-Mobile als KPN hebben vandaag, 28 juli, het startschot gegeven voor het uitrollen van het nieuwe 5G-netwerk. Klanten van de twee providers kunnen daar dus vanaf vandaag, indien zij beschikken over een 5G-smartphone, gebruik van maken. Wel zijn er een aantal dingen goed om te weten.

Bij T-Mobile kunnen alleen klanten met een Unlimited of Unlimited Plus abonnement direct toegang krijgen tot 5G. Heb je een T-Mobile Go abonnement, dan moet je deze optie activeren en hiervoor moet je betalen. T-Mobile maakt voor het 5G-netwerk gebruik van de 700MHz band.

KPN heeft aangegeven dat het ook vanaf vandaag het 5G-netwerk voor klanten beschikbaar stelt. Overigens is dit niet landelijk dekkend. 5G kan bij KPN gebruikt worden in Eindhoven en grote delen van de Randstad. In de loop van de maanden zal de dekking verder uitgebreid worden. Volgend jaar wil KPN een landelijk dekkend 5G-netwerk hebben.

De informatie over 5G vind je terug op de website van T-Mobile en bij KPN.

OnePlus Nord Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 399,00 euro

Moto G 5G Plus Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 349,00 euro