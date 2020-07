OnePlus Nord en Buds preview: scherp geprijsde producten in topvorm

OnePlus heeft zojuist twee nieuwe producten gepresenteerd; de OnePlus Nord en de ‘true wireless headset’ OnePlus Buds. We hebben er op de redactie al mee kunnen spelen, en onze eerste bevindingen delen we in deze preview.

OnePlus Nord preview

In 2015 kwam de Chinese fabrikant met de OnePlus X, een mid-end smartphone. Vijf jaar later is daar het moment voor de OnePlus Nord. Dit is de krachtpatser waar velen op zullen zitten wachten. Voor een nette prijs krijg je een uitgebreide smartphone met alles erop en eraan. We hebben al even kunnen spelen met het nieuwe toestel en delen onze eerste bevindingen met je.

De OnePlus Nord heeft een mooi 6,44 inch scherm en dat is op zonnige dagen ook goed afleesbaar. Lekker is ook de aanwezigheid van de 90Hz verversingssnelheid. Hierdoor loopt alles nog vloeiender en voelt alles nog meer ‘smooth’ aan. Verder heeft de smartphone een quad-camera, die niet onder zou moeten doen voor een high-end smartphone. Dit gaan we natuurlijk ook uitgebreid testen.

Qua snelheid lijkt het toestel ook over de nodige krachten te beschikken met de Snapdragon 765G processor. Wij hebben de versie met 12GB werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Deze gaat 499 euro kosten. Voor 399 euro heb je de eveneens krachtige OnePlus Nord met 8GB/128GB. Verder is er een 4115 mAh accu die met 30T Warp Charge snel opgeladen kan worden. Ook deze gaan we uitgebreid aan de tand voelen in de review. De vingerafdrukscanner is dezelfde als in de 8-serie, en daarin waren we in onze OnePlus 8 Pro review erg positief. De eerste indruk van deze scanner is ook dat hij snel en precies reageert.

Voor nu kunnen we onze eerste indruk delen; de uitgebreide mogelijkheden in OxygenOS, de razendsnelle ervaring en het mooie scherm moeten dit wel een geslaagd toestel maken. Leuke bijkomstigheid; ook op de Nord is de Alert Slider te vinden. Binnenkort publiceren we onze uitgebreide OnePlus Nord review en bespreken we alle aspecten van het toestel.

Je kunt het toestel vanaf 17:00 uur pre-orderen bij Coolblue, T-Mobile, Belsimpel en bij OnePlus zelf. De uitlevering is op 4 augustus.

Video

Een uitgebreide preview van de OnePlus Nord en de Buds vind je in onze onderstaande video. (De tekst gaat onder de video door!)



OnePlus Buds

De OnePlus Buds zijn ook aangekondigd vanmiddag. Dit zijn de eerste True Wireless oordopjes van OnePlus en moeten de beste geluidskwaliteit bieden. Daarbij kun je ze in de case in tien minuten opladen om 10 uur lang muziek te luisteren.

De drie microfoons moeten omgevingsgeluid verminderen en ook zijn ze perfect bedoeld om telefoongesprekken mee te voeren, zo stelt de fabrikant. In onze eerste ervaring merken we dat omgevingsgeluid best goed gefilterd wordt. Daarbij klinkt de geluidskwaliteit prima. Wel heb ik doorgaans bij dit soort oordopjes dat ze gemakkelijk uit de oren glijden, dus dit is iets wat ik op de lange termijn wil ervaren. Wij gaan aan de slag met de OnePlus Buds en zullen op een later moment de review hiervan delen. Zeker is wel; voor 89 euro heeft OnePlus deze tegen een scherpe prijs op de markt gezet.