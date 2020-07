OnePlus Nord aankondiging: volg hier de livestream

Vandaag is het zover; OnePlus presenteert haar nieuwe mid-end smartphone. Samen met de OnePlus Nord worden ook de nieuwe Buds getoond. Je hoeft hier niks te missen van deze aankondiging.

Livestream OnePlus Nord

We hebben er even op moeten wachten, maar vandaag is het zover. De nieuwe OnePlus Nord wordt vandaag officieel aangekondigd. In 2015 bracht de fabrikant de meer betaalbare OnePlus X uit in het middensegment, en nu is het dus tijd voor een indirecte opvolger.

Alle berichten wijzen erop dat we vandaag de nieuwe OnePlus Nord gaan zien. Deze nieuwe smartphone krijgt volgens de geruchten ondersteuning voor het 5G-netwerk, een 90Hz beeldscherm en uitstekende specs voor een prijs die onder de 500 euro moet liggen. We zijn dan ook heel benieuwd waar OnePlus mee komt.

Eerder uitgelekte beelden van de Nord

Overigens is dit niet het enige nieuwe product. We verwachten ook de OnePlus Buds oordopjes. Deze ‘true wireless earphones’ moeten je de mogelijkheid geven om 30 uur lang muziek te luisteren op één acculading.

Op DroidApp zullen we je uitgebreid bijpraten over het nieuws van OnePlus. Wil je zelf het direct live zien, dan kun je hieronder de livestream bekijken. Overigens heeft de fabrikant ervoor gekozen om het in Augmented Reality uit te zenden via de speciale app. Het is de eerste AR Smartphone Launch.

De aankondiging start vandaag, 21 juli om 16:00 uur Nederlandse tijd.