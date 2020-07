‘Aankondiging nieuwe OnePlus Nord gepland voor 21 juli’

OnePlus komt deze maand met de nieuwe OnePlus Nord. Dit gerucht gaat al langere tijd rond. Nu is een specifieke datum uitgelekt. De fabrikant zou op 21 juli de nieuwe smartphone aan willen kondigen. Hoe komt dat er uit te zien?

OnePlus Nord op 21 juli?

Leaker Ishan Agarwal heeft op Twitter een bericht geplaatst waarbij het hint naar een aankondiging op 21 juli. Of dit bericht klopt is niet helemaal duidelijk, maar alles lijkt erop. De tweet waarin hij de datum noemt is namelijk verwijderd. Het zou gaan om een AR Launch, waarbij gebruik gemaakt wordt van augmented reality. Bij Amazon India zouden binnenkort invites gekocht kunnen worden voor de nieuwe aankondiging.

De nieuwe OnePlus Nord kon vorige week gepre-orderd worden. Volgens de berichten zou het toestel een prijs krijgen van 500 euro. OnePlus wil met het nieuwe toestel de high-end functies naar het middensegment brengen. Alle details zullen we waarschijnlijk op 21 juli te horen krijgen. We houden het voor je in de gaten.