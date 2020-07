Webwinkel doet design nieuwe OnePlus Nord uit de doeken (foto’s en teaser)

Het design van de nieuwe OnePlus Nord, waarvan vorige week het bestaan werd bevestigd, is uitgelekt door een webwinkel. Door dit lek komen we al voor een deel te weten hoe de smartphone eruit komt te zien.

OnePlus Nord design gelekt

De OnePlus Nord wordt sinds lange tijd weer het nieuwe betaalbare toestel van OnePlus. De fabrikant zou de telefoon willen voorzien van 5G, een 90Hz 6,55 inch AMOLED-scherm en een Snapdragon 765G processor. Daarbij zou de Nord voorzien zijn van een dual front-camera en een driedelige camera aan de achterkant.

Webwinkel Amazon heeft nu per ongeluk de smartphone geplaatst op de website van Amazon India. Hierdoor krijgen we het toestel beter te zien. De OnePlus Nord krijgt een camera in verticale opstelling, zo wordt duidelijk. Een foto is ook opgedoken van de zijkant; we zien inderdaad de dual-front camera en ook dit toestel is weer voorzien van de Alert Slider, een erg handige toevoeging van OnePlus. Het toestel krijgt geen doorlopende schermranden, zo wordt duidelijk uit de foto’s.

Onbekend is wanneer de fabrikant het nieuwe toestel definitief aankondigt. Volgens geruchten zou dat wel deze maand het geval moeten zijn.

De OnePlus Nord wordt verder uitgelicht in een nieuwe video van de fabrikant. Daarin wordt het toestel amper geteast, maar draait het vooral om het bestaan van het toestel.