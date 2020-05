‘Nieuwe OnePlus Z krijgt geen MediaTek- maar Snapdragon 765 procesor’

Er gaan nieuwe berichten rond over de nieuwe OnePlus Z, die eerder nog OnePlus 8 Lite werd genoemd. Mogelijk heeft de fabrikant de plannen rondom het gebruik van de processor aangepast.

Snapdragon 765 voor OnePlus Z

Als de berichten kloppen, kunnen we in juli van dit jaar een nieuwe OnePlus-smartphone verwachten. Deze smartphone ging eerder in de geruchtenmolen door onder de naam OnePlus 8 Lite, maar inmiddels lijkt het vrijwel zeker dat we hier te maken hebben met de OnePlus Z.

Leaker Ishan Agarwal liet eerder weten dat dit toestel een MediaTek chipset mee zou krijgen. Het model werd niet genoemd; er zou in ieder geval ondersteuning zijn voor het 5G-netwerk. Nu meldt een andere insider, Max J., meldt dat OnePlus de plannen omgegooid zou hebben. De OnePlus Z zou verschijnen met de Snapdragon 765 processor van Qualcomm. Ook deze processor kan overweg met het 5G-netwerk.

Tot nu toe heeft OnePlus altijd Qualcomm-processoren gebruikt in haar toestellen. De MediaTek zou dan ook een eerste uitstapje zijn, maar het lijkt erop dat OnePlus toch vasthoudt aan de Snapdragon-chipsets. De aankondiging zou volgens de geruchten plaatsvinden in juli. OnePlus heeft die datum nog niet bevestigd.

