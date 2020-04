‘OnePlus Z maakt in juli zijn debuut’

Er gaan al enige tijd geruchten over een Lite-model van de OnePlus 8. Naar verluidt zou dit toestel de naam OnePlus Z krijgen. Nu komen we meer te weten over wanneer deze zijn debuut maakt. Dit moet in juli gaan gebeuren.

OnePlus Z in juli?

Tijdens de aankondiging van de OnePlus 8-serie zagen we alleen de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro. Er gingen echter ook geruchten rond over een OnePlus 8 Lite, die later OnePlus Z genoemd werd. Volgens geruchten zou de OnePlus Z voorzien zijn van een MediaTek processor, waar we eerst bij OnePlus-toestellen enkel Snapdragon-chipsets tegenkwamen. De MediaTek Dimensity 1000L zal ook ondersteuning bieden voor 5G.

Een bron die vaker informatie heeft over nog niet aangekondigde toestellen, heeft bevestigd dat de OnePlus Z in juli aangekondigd zal worden. OnePlus zelf heeft nog met geen enkel woord gerept over het nieuwe toestel, dus we moeten de informatie nog even met een korreltje zout nemen. Als er meer bekend is over de OnePlus Z houden we je op de hoogte.

