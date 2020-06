‘OnePlus Z gaat OnePlus Nord heten en krijgt dual-front camera’

Er gaan wederom berichten rond over een nieuwe smartphone van OnePlus. In juli wordt een nieuw toestel verwacht en mogelijk krijgt dat toestel de naam OnePlus Nord.

OnePlus Nord op komst

Drie verschillende namen en waarschijnlijk gaat het in deze gevallen om hetzelfde toestel. OnePlus komt binnenkort met de nieuwe OnePlus Nord, een nieuwe meer betaalbare smartphone. De smartphone in kwestie ging eerder al door onder de namen OnePlus 8 Lite en OnePlus Z. Nu duikt met regelmaat de naam OnePlus Nord op.

Volgens nieuwe informatie krijgt het toestel een dual-front camera. Het zou daarmee het eerste toestel van OnePlus zijn dat voorzien is van twee camera’s aan de voorkant. De bron meldt dat het gaat om een 32MP en een 8MP lens. Deze zal geplaatst worden in de linkerbovenhoek.

Op basis van eerdere berichten werd al duidelijk dat het toestel een Snapdragon 765G processor krijgt, samen met 5G, een 90Hz AMOLED-scherm en een prijs van rond de 300-350 euro, zo is de verwachting. Vermoedelijk horen we in juni meer over de nieuwe OnePlus Nord.

