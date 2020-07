OnePlus Launcher 4.5.6 update: Shelf is terug, zo werkt het

OnePlus-toestellen kunnen een update verwachten voor de OnePlus Launcher. Het is versie 4.5.6 waarbij het Shelf-startscherm terugkeert, maar het werkt wel wat anders.

OnePlus Launcher 4.5.6

In de Google Play Store staat een update klaar voor de OnePlus Launcher. Met de update naar versie 4.5.6 hebben gebruikers weer toegang tot de Shelf. Dit was voorheen het eigen alternatieve startscherm, maar met de 8-serie verdween die optie.

Nu komt de Shelf dus terug, maar is de werking hiervan wel anders. Met de update van de Launcher-app kunnen gebruikers het Shelf-scherm weer gebruiken. Door je vinger onder de notificatiebalk te plaatsen en naar beneden te vegen, krijg je toegang tot de Shelf.

De Shelf geeft toegang tot verschillende opties. Je kunt er widgets plaatsen met verschillende handige tools. Zo zie je ook je beschikbare opslagruimte, de batterijcapaciteit en de hoeveelheid data die je hebt verbruikt. Ook is er een stappenteller en kun je gebruik maken van handige snelkoppelingen. Ook is de OnePlus Shelf voorzien van een memo-integratie en een stappenteller. Een andere handige verbetering is dat je de parkeerlocatie van je auto direct kunt zoeken.

De update voor OnePlus Launcher kan vanaf nu gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button.