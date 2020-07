Foto’s en prijs van nieuwe OnePlus Buds uitgelekt

OnePlus komt morgen met de introductie van de nieuwe OnePlus Nord smartphone. Daarbij zullen we naar verwachting ook de nieuwe OnePlus Buds gaan zien, de eigen true wireless earbuds van de fabrikant. Nu komen we meer te weten over de prijs en zien we foto’s.

Meer informatie OnePlus Buds

We kennen ze al van Huawei, Samsung en natuurlijk Apple; de draadloze oordopjes. Naar verwachting komt OnePlus morgen met de aankondiging van haar set ‘true wireless earbuds’ met de niet geheel verrassende naam OnePlus Buds. Een dag voor de aankondiging komen we echter een hoop meer te weten over deze oordopjes.

De officiële teaser die door de fabrikant is uitgebracht, maakt duidelijk dat de OnePlus Buds een prijs krijgen van onder de 100 dollar. Er wordt namelijk gehint naar $XX.XX. Het kan zomaar zijn dat dit 99,99 is, wat mogelijk dan ook de prijs in euro’s kan worden. Volgens eerdere geruchten zouden deze oordopjes een luisterduur moeten bieden van 30 uur. Dankzij Warp Charge kunnen gebruikers met tien minuten laden, weer 10 uur lang naar hun muziek moeten kunnen luisteren.

Voor de OnePlus 8-serie is er een update uitgebracht waarbij ondersteuning is toegevoegd voor de OnePlus Buds. Dankzij wat speurwerk van Max Weinbach, zien we daar de kleuren waarin de Buds zullen verschijnen; wit, zwart en blauw-groen.

In the latest OnePlus 8 update, OnePlus added a OnePlus Buds apk with full res images of the OnePlus Buds. Here are the renders. pic.twitter.com/KJFskESIpN — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 19, 2020

OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 858,00 euro