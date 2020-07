OnePlus kondigt komst van OnePlus Buds aan

OnePlus komt binnenkort niet alleen met een nieuwe smartphone, de OnePlus Nord. De fabrikant laat alvast weten dat ze met de eerste ‘true wireless’-oordopjes komen; de OnePlus Buds.

OnePlus Buds op komst

Apple heeft ze, Samsung heeft ze, we zien ze bij Huawei en ook OnePlus komt nu met eigen draadloze oordopjes. De fabrikant is al bekend van de OnePlus Bullets Wireless en nu komt het merk ook met de OnePlus Buds, zo laat de fabrikant weten in een persbericht.

De OnePlus Buds zullen samen met de OnePlus Nord aangekondigd worden, op 21 juli. Het wil met de nieuwe Buds een verfijndere luistervaring creëren. Pete Lau, CEO van OnePlus zegt hierover het volgende;

“Met de nieuwe OnePlus Buds breiden we ons portfolio uit van producten die onze gebruikers voorzien van een moeiteloze ervaring. Onze gebruikers zijn op zoek naar de juiste combinatie van goede geluidskwaliteit, naadloze verbinding en een gebruiksvriendelijke ervaring. Dat is precies wat de OnePlus Buds te bieden hebben.”

Hoe ze eruit komen te zien, is nog even afwachten, daarover horen we volgende week meer.

