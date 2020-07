OnePlus 8 en 8 Pro krijgen nieuwe update met juni-patch en veel verbeteringen

OnePlus staat er inmiddels wel om bekend dat het geen kleine updates uitrolt; in plaats daarvan verschijnen er met regelmaat vrij grote updates. Nu is het tijd voor de OxygenOS 10.5.8 update voor de OnePlus 8 en de OxygenOS 10.5.10 voor de 8 Pro.

OnePlus 8 en 8 Pro krijgen nieuwe update

OnePlus hecht veel waarde aan de community voor het verbeteren van de software en toestellen. Dat is ook het geval bij de nieuwe OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro update die vanaf nu wordt uitgerold. De update voor de OnePlus 8 heeft versienummer OxygenOS 10.5.8, voor de OnePlus 8 Pro is het de update naar OxygenOS 10.5.10.

De changelog is bij beide toestellen gelijk. Hoewel de verbeteringen voor de ‘Photochroom’ filter-camera alleen voor de 8 Pro zijn. Zo is er de beveiligingsupdate van juni 2020 en zijn er verbeteringen in het touchscreen, het energieverbruik en verbeteringen in de camera. De changelog hebben we hieronder voor je neergezet.

Changelog

System Optimized the touch and interaction experience Optimized the power consumption performance of the system, battery life extended to be longer than ever Optimized the high temperature warning to improve user experience Fixed the failure to full-charge when battery was charged to 90% and above in a few circumstances Fixed the issue with Netflix and Amazon Prime Video unable to play HD video on some machines Fixed known issues and improved system stability Updated Android Security Patch to 2020.06

Camera Enabled adjusted Photochrom filter (India only) Adjusted Photochrom filter (EU only) Improved the shooting experience with camera and improved stability

Cloud service Added the file disk section in file manager: now conveniently upload and store all your files on OnePlus Cloud seamlessly (India only)

Network Band 46 CA combo enabled for India Network (India only) Added Visible network compatibility in the U.S. (NA only) Improved the stability of communication Improved the performance and stability of Wi-Fi transfers Optimized network latency for online games and improved the smoothness



Uitrol

De uitrol is inmiddels gestart, maar er wordt benadrukt dat in de komende dagen de update pas breder beschikbaar is. Het kan dus zeker zo zijn dat je de update pas over een week binnen ziet rollen bij de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro.

