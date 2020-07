Motorola presenteert betaalbare 5G-smartphone; Moto G 5G Plus

Motorola wil in alle segmenten thuis zijn. Met de aankondiging van vandaag wil het zich ook huisvesten in de betaalbare 5G-toestellen-markt. We maken kennis met de Moto G 5G Plus.

Moto G 5G Plus

Het bekt niet zo lekker, de naam Moto G 5G Plus, maar het toestel mag er wezen. De nieuwe smartphone is zojuist door de fabrikant officieel aangekondigd. Het toestel wordt geplaatst in het segment waarin betaalbare 5G-toestellen staan. Hier vinden we al verschillende toestellen rond de 500-600 euro, zoals de Nokia 8.3 en Oppo Find X2 Lite, maar nu komt daar de Moto G 5G Plus bij.

De Moto G 5G Plus is voorzien van een 6,7 inch Full-HD+ beeldscherm. Dit display levert een verversingssnelheid van 90Hz waardoor het scrollen en dergelijke lekker soepel verloopt. De smartphone heeft verder een punch-hole, de cirkelvormige opening in de linkerhoek van het scherm voor de front-camera. Of beter gezegd, voor de front-camera’s, want er zijn twee selfie-camera’s.

Aan de achterkant heeft de Moto G 5G Plus een quad-camera meegekregen. Deze beschikt over een 48MP hoofdlens en moet nog beter omgaan met lichtgevoeligheid. Daarbij heeft Motorola een groothoeklens geplaatst, net als een macro-lens en dieptesensor. De processor in het toestel is een Snapdragon 765 chipset van Qualcomm. Daarbij is er een krachtige 5000 mAh accu die met 20W opgeladen kan worden. Ook NFC is aanwezig op de smartphone.

Over de Android 10-skin ligt de eigen My UX skin, die we eerder al op de Motorola Edge terugzagen. Gebruikers krijgen met deze skin de mogelijkheid om zelf thema’s te kiezen met lettertypes, kleuren, pictogramvormen en meer. Daarbij biedt het ook verschillende aangepaste instellingen en mediabediening.

Motorola brengt twee versies uit van de Moto G 5G Plus. De smartphone verschijnt met 4GB RAM en 64GB opslagruimte, maar ook met 6GB werkgeheugen en 128GB aan geheugen. De 4GB/64GB gaat 349,99 euro kosten, er hangt een prijskaartje van 399,99 euro aan de variant met 6GB/128GB. Vanaf eind juli is de Moto G 5G Plus te koop in Nederland.