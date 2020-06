‘Galaxy S20 Lite wordt Galaxy S20 Pen Edition en komt in oktober’

Er komt uitbreiding aan voor de Galaxy S20-serie van Samsung. De Koreanen komen met een vierde toestel in de S20-serie. Er gingen al berichten rond over de namen Galaxy S20 Lite en Galaxy S20 Fan Edition, maar nu lijkt het toestel “Galaxy S20 Pen Edition” te gaan heten.

Galaxy S20 Pen Edition

Niet Galaxy S20 Lite of Galaxy S20 Fan Edition, maar de naam Samsung Galaxy S20 Pen Edition. Volgens de nieuwste berichten van ETNews, een bron die doorgaans goed geïnformeerd is, wordt dat de nieuwe naam van het toestel dat Samsung over een paar maanden uit wil brengen. Er komt een meer uitgekleed model aan van de S20-serie, waar we eerder al de Ultra, Plus en het ‘standaard’ model zagen. Onze bevindingen hiervan kon je lezen in onze Galaxy S20 review.

In oktober zou het allemaal moeten gebeuren, dan zou de aankondiging plaatsvinden van het nieuwe toestel. In september zou Samsung de nieuwe Galaxy Fold 2 willen presenteren, terwijl we in augustus de nieuwe Galaxy Note 20 zouden zien. Naar verluidt zou de Galaxy S20 Pen Edition uitgerust worden met 5G en doet de naam vermoeden dat er een stylus wordt meegeleverd, iets wat we tot dusver juist alleen bij de Note zagen. Of de S20 PE ook daadwerkelijk een stylus krijgt, is niet zeker.

Eerdere berichten spraken over de beschikbaarheid van kleuren. Het toestel zou beschikbaar komen in Prism Violet, Prism Blue en Prism White. Daarbij krijgt het toestel een Snapdragon 865 processor, Android 10 en de nieuwe One UI 2.5 skin. Het geheugen zou uitkomen op 128GB.\

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 749,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 996,00 euro