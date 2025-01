Samsung Galaxy S20 FE en S21 FE krijgen januari-update

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de Samsung Galaxy S20 FE en Galaxy S21 FE. De twee smartphones krijgen de patch van januari aangeboden. Opvallend is dat het updaten daarmee langer doorloopt dan werd beloofd.

Updates voor S20 FE en S21 FE

Twee smartphones uit de Fan Edition-reeks van Samsung worden bijgewerkt met een nieuwe update. Dit is het geval voor de Samsung Galaxy S20 FE en de Galaxy S21 FE. De modellen komen respectievelijk uit 2020 en 2021. Bij de release van het eerste model, de S20 FE, beloofde Samsung een updatetermijn van minimaal drie jaar. Inmiddels zijn we 4,5 jaar verder. De S20 FE was een hardloper, dus op zich niet gek dat Samsung doorgaat met het uitrollen van updates. Het is niet duidelijk wanneer Samsung de ondersteuning stopzet.

Inmiddels is voor de Galaxy S20 FE en Galaxy S21 FE dus de beveiligingsupdate van januari beschikbaar, zo op de valreep voor de start van een nieuwe maand. Marianne meldt ons de update voor haar toestel, welke uitkomt op 302MB aan grootte. Het bevat de patches van Google, maar ook van Samsung zelf. Mogelijk bevat de update tevens nog bugfixes en optimalisaties.

Wanneer je de update kunt binnenhalen op je smartphone, krijg je hier een melding van op je telefoon.

