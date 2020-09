Samsung Galaxy S20 Fan Edition gelekt: alle specs en details

Samsung komt binnenkort met de aankondiging van een nieuwe smartphone. Het toestel krijgt de naam Samsung Galaxy S20 Fan Edition, afgekort Galaxy S20 FE. Nu komen we van alles te weten over de telefoon.

Galaxy S20 FE in het nieuws

De Samsung Galaxy S20 Fan Edition gaat al een tijdje rond in het geruchtencircuit en nu is dat niet anders. De collega’s van het doorgaans goed geïnformeerde Winfuture weten veel meer details te delen over het toestel. Hierdoor wordt de lijst met specificaties langzaamaan volledig bekend.

Samsung zal de 5G-versie van de Galaxy S20 FE uitrusten met de nieuwste Snapdragon 865+ processor. De 4G-versie krijgt een Exynos processor uit eigen stal, de Exynos 990. Deze wordt nog altijd op het gebied van performance en efficiëntie bekritiseerd ten opzichte van de Qualcomm chipset(s). Er is 6GB aan werkgeheugen en 128GB interne opslag.

Het scherm zal een 6,5 inch Super AMOLED-paneel zijn met een resolutie van 2400 x 1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. In het scherm zit een cirkelvormige opening voor de 32 megapixel front-camera. Ook de vingerafdrukscanner is geïntegreerd in het scherm. Achterop zal er een triple-camera aanwezig zijn; met een 12MP hoofdcamera (f/1.8), een 12MP groothoeklens (f/2.2) en een 8MP telelens (f/2.0) met 3x zoom.

Tot slot zal de Samsung Galaxy S20 Fan Edition uitgebracht worden met een 4500 mAh accu. Deze batterij kan met 15W opgeladen worden, dus heel snel gaat dat niet. Niet alleen verschijnt het toestel in het wit en blauw. Ook de kleuren oranje, lavendel, groen en rood staan op de planning, al is het onduidelijk of alle kleuren in alle landen verschijnen. Ook kan er nog onderscheid gemaakt worden tussen de 5G- en 4G-versie.

De specs van de telefoon hebben we vast hieronder voor je verzameld, welke je terug kunt vinden via de toestelpagina. De prijs en releasedatum is nog niet bekend. Mogelijk krijgt het toestel een prijs van rond de 700-800 euro.