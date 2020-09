Android beveiligingsupdate september 2020: 51 zwakke plekken opgelost

Google heeft een nieuwe security-patch vrijgegeven voor het Android-besturingssysteem. Verschillende toestellen hebben deze update gelijk ook al ontvangen. We zetten de details van de nieuwe beveiligingsupdate van september.

Android beveiligingsupdate september 2020

Iedere maand wordt er een nieuwe security-patch uitgebracht voor Android. Google heeft nu de negende patch van 2020 uitgebracht; beveiligingsupdate september 2020. De updates zijn belangrijk omdat kwetsbaarheden in het beveiligingssysteem ermee worden opgelost. Bij de patch van september worden 51 zwakke plekken in de beveiliging aangepakt.

We zien dat Google kwetsbaarheden op verschillende gebieden toegepast heeft. Hierbij is het goed te melden dat niet alle zwakke plekken op elk toestel aanwezig zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de Android-versie, de mate van kritiek en de verschillende componenten in de smartphone (of een ander Android-apparaat).

Samsung heeft onder andere de update al uitgebracht voor de Galaxy A50, Note 20-serie, S9 en S10-serie. In de komende weken zullen verschillende fabrikanten voor hun toestellen de beveiligingsupdate van september verspreiden.