‘Deze Nokia-smartphones kunnen de Android 11 update verwachten’

Nokia heeft meer uitleg en informatie gegeven over de uitrol van de Android 11 update. Echter, er bestaat nog wel wat onzekerheid met de informatie vanuit HMD Global.

Android 11 voor Nokia’s

HMD Global voorziet het merendeel van de smartphones van Nokia met Android One. Op Twitter heeft de fabrikant een overzicht online gezet met daarin de roadmap van de uitrol van Android 11 voor verschillende Nokia’s. In totaal moeten 14 toestellen de update krijgen, zo blijkt uit het schema. Android 11 zit boordevol nieuwe functies.

Echter is het nog even afwachten of deze informatie klopt. De tweet is namelijk kort nadat deze geplaatst was, weer verwijderd. Wat de reden is van het verwijderen van de tweet is onbekend. Er bestaat een kans dat er wellicht nog wat veranderd moest worden aan het schema, qua datum of toestellen, of dat Nokia hierover op een ander moment uitleg wou geven.

Schema

Als het schema klopt, ziet de planning er als volgt uit;

Eind Q4 2020 – begin Q1 2021

Nokia 8.3 5G

Nokia 2.2

Nokia 5.3

Nokia 8.1

Q1 2021

Nokia 1.3

Nokia 4.2

Nokia 2.3

Nokia 2.4

Nokia 3.4

Eind Q1 2021 – begin Q2 2021

Nokia 3.2

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Q2 2021

Nokia 1 Plus

Nokia 9 PureView

Ben je benieuwd wanneer jouw toestel Android 11 krijgt? DroidApp heeft het Android 11 update overzicht met alle informatie.

