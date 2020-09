Nokia 7.3: renders tonen design van nieuwe smartphone

Nokia had van de week een aankondiging, maar in tegenstelling tot de geruchten was er geen Nokia 7.3. De smartphone krijgen we nu wel uitgebreid te zien dankzij renders die van het toestel gemaakt zijn.

Nokia 7.3 renders

Afgelopen week was daar de aankondiging van de Nokia 2.4 en 3.4. Tijdens deze persconferentie werd met geen woord gerept over de nieuwe Nokia 7.3. Dit toestel hadden we eigenlijk nog wel verwacht tijdens de aankondiging, maar helaas. Toch zit het toestel nog in de pijplijn van HMD Global en zal deze vermoedelijk op een later moment alsnog aangekondigd worden.

Voor het zover is, is er wel ander goed nieuws te melden. Dankzij de creatieve kunsten van leaker OnLeaks krijgen we een goede eerste indruk van de Nokia 7.3. De renders zijn gemaakt op basis van de (bij hem) bekende informatie. Zijn informatie komt doorgaans redelijk goed overeen met het daadwerkelijke model. Daarnaast kunnen we ook nog wat specificaties van het toestel delen.

De Nokia 7.3 zal uitgebracht worden met een 6,5 inch Full-HD+ beeldscherm met een punch-hole. Het zal het eerste toestel van de fabrikant zijn met een Snapdragon 690 chipset, met ondersteuning voor 5G. Achterop is er een cirkelvormige cameramodule met 48 megapixel hoofdlens. De vingerafdrukscanner zit achterop. Ook een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset zal op de telefoon te vinden zijn.

Geruchten hebben het verder over een fysieke Google Assistent-knop voor het toestel en een 4000 mAh accu met 18W fast charging. Opvallend is dat in tegenstelling tot de eerder gelanceerde Nokia 8.3 de 7.3 geen glazen maar een plastic behuizing krijgt.

De Nokia 7.3 aankondiging verwachten we pas ergens in het vierde kwartaal. Meer details zijn nog niet bekend over de smartphone.